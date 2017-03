Lazio deelt eerste tik uit

ANP Lazio deelt eerste tik uit

ROME - In de halve finales van het Italiaanse bekertoernooi heeft Lazio woensdagavond de eerste tik uitgedeeld aan stadgenoot AS Roma. De ploeg van coach Simone Inzaghi zegevierde in de thuiswedstrijd met 2-0. Sergej Milinkovic-Savic maakte na een halfuur het openingsdoelpunt. Ciro Immobile verdubbelde in de 78e minuut de marge. De return is op 5 april.

Door ANP - 1-3-2017, 23:03 (Update 1-3-2017, 23:03)

Stefan de Vrij speelde bij Lazio de hele wedstrijd. Wesley Hoedt bleef op de bank. In de ploeg van AS Roma maakte Kevin Strootman de negentig minuten vol.

In de andere halve finale won Juventus dinsdagavond op eigen veld de eerste wedstrijd tegen Napoli met 3-1. Ook die return is op 5 april.