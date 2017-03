Vitesse naar bekerfinale na winst op Sparta

ROTTERDAM - Vitesse heeft nog één zege nodig om een jubileumjaar met de eerste KNVB-beker uit de clubgeschiedenis op te luisteren. De Gelderse formatie verzekerde zich woensdagavond van een plaats in de eindstrijd door een zege bij Sparta Rotterdam (2-1).

Door ANP - 1-3-2017, 22:42 (Update 1-3-2017, 22:45)

Vitesse weet donderdagavond wie de tegenstander wordt in de bekerfinale. AZ en SC Cambuur strijden dan in Alkmaar om een tweede ticket voor de eindstrijd op 30 april. Twee weken later, op 14 mei, viert de formatie uit Arnhem haar 125e verjaardag.

Lewis Baker was de grote man bij Vitesse. De middenvelder kreeg zijn eerste treffer een beetje cadeau. Roy Kortsmit, de doelman van Sparta, verkeek zich in de dertiende minuut op zijn afstandsschot. Baker leek het duel in de 73e minuut het duel te beslissen met een geplaatst schot (2-0). De halve eindstrijd werd echter nog even spannend nadat Guram Kashia de bal in eigen doel werkte (1-2).

Vitesse verdiende de zege omdat de ploeg het grootste deel van de wedstrijd controleerde. Sparta werd pas gevaarlijk toen het na rust opportunistischer ging aanvallen. Even voor de tweede goal van Baker was Michel Breuer met een kopbal nog dichtbij de gelijkmaker. Milot Rashica mocht zich na rust aanrekenen dat hij het duel niet eerder voor Vitesse besliste. Hij miste eerst een levensgrote kans en raakte later ook nog de paal.

Zo kwam er voor Sparta een einde aan een bekeravontuur waarin de ploeg stuntte tegen PSV en ook afrekende met FC Dordrecht, Heracles Almelo en FC Volendam. De club kan zich de rest van het seizoen toeleggen op de strijd om een langer verblijf in de eredivisie. Vitesse versloeg op weg naar de eindstrijd niet alleen Feyenoord en RKC Waalwijk maar schakelde ook de amateurs van De Dijk en Jodan Boys uit.