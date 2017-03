Luis Enrique na seizoen weg bij Barcelona

ANP Luis Enrique na seizoen weg bij Barcelona

BARCELONA - Luis Enrique (46) stopt na dit seizoen als trainer van Barcelona. Hij maakte dat woensdagavond bekend kort na de ruime zege van zijn club (6-1) op Sporting Gijón. Luis Enrique is sinds 2014 coach van Barca.

Door ANP - 1-3-2017, 22:10 (Update 1-3-2017, 22:34)

In zijn eerste seizoen won de oud-international met Barcelona de Champions League, de nationale titel en de beker. In zijn tweede jaar werd hij met de Catalanen opnieuw landskampioen en veroverde hij de beker. Ook won Barca het WK voor clubteams.

Dit seizoen is Barca nog kandidaat voor de titel. In de Champions League dreigt uitschakeling, na de ruime nederlaag (4-0) in de achtste finale bij Paris Saint-Germain. De return in Camp Nou volgt nog.

Prachtige jaren

,,Ik wil de club bedanken voor drie prachtige jaren'', zei Enrique. ,,Het is onvergetelijk geweest en Barcelona heeft altijd vertrouwen in mij gehad. Nu is het even mooi geweest. Ik ben toe aan rust.''

Voorzitter Josep Bartomeu zei het besluit van de trainer te respecteren. ,,Voor ons is Luis Enrique een fantastische coach geweest. Het enige wat we nu nog kunnen wensen is dat hij op een prachtige manier gaat afsluiten. Daar hebben we alle vertrouwen in. Hij heeft ons fantastische successen gebracht en ik weet zeker dat er nog meer in zit. De spelers denken dat ook.''

Middenvelder Ivan Rakitic sloot zich daarbij aan. ,,De trainer heeft ons na de wedstrijd als eerste verteld dat hij vertrekt. We willen genieten van de laatste maanden met hem en het seizoen succesvol afsluiten.''