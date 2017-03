Telstar-vrouwen terug naar Alkmaar, gaan verder als VV Alkmaar

Foto United Photos/Rob van Wieringen Telstar is bezig aan zijn vijfde seizoen in Velsen-Zuid

VELSEN-ZUID/ALKMAAR - De vrouwen van Telstar verlaten na dit seizoen het stadion in Velsen-Zuid. De voetbalploeg gaat volgend seizoen op het te verbouwen complex bij AFC’34 verder als VV Alkmaar. Ook de beloftenploeg die nu nog speelt op het complex van voetbalclub Velsen, verhuist naar Alkmaar.

Door Monne Reitsmam.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 1-3-2017, 21:58 (Update 1-3-2017, 22:10)

,,We gaan in zijn geheel naar AFC’34. Onze academy zit daar en op deze manier kunnen we alles bij elkaar krijgen. We krijgen daar eigen kleedkamers en een kantoorruimte voor onszelf. Als alles volgens plan verloopt,...