ANP Strafschoppen helpen Gladbach verder bij HSV

HAMBURG - Borussia Mönchengladbach heeft woensdag Hamburger SV op eigen veld uitgeschakeld in de kwartfinales van de strijd om de Duitse beker. Twee benutte strafschoppen leidden tot de 2-1 zege voor de bezoekers.

Door ANP - 1-3-2017, 20:46 (Update 1-3-2017, 20:46)

Scheidsrechter Marco Fritz wees na de hervatting binnen acht minuten twee keer naar de stip. Vooral de tweede keer werd dat, tevergeefs, fel bestreden door de Hamburgers. Eerst was Lars Stindl trefzeker, daarna de Braziliaan Raffael. Pas in blessuretijd scoorde HSV via de Amerikaan Bobby Wood nog tegen.

Dinsdag al kwalificeerde Eintracht Frankfurt zich voor de halve finale. Sportfreunde Lotte - Dortmund werd afgelast.

Later op woensdag speelt Bayern München nog tegen Schalke 04.