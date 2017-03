Van den Brom: AZ moet winnen

ANP Van den Brom: AZ moet winnen

ALKMAAR - Na een serie tegenvallende resultaten weet AZ-trainer John van den Brom wat zijn ploeg donderdagavond tegen SC Cambuur te doen staat. ,,We zijn het aan onze stand verplicht om te winnen, niets meer of minder'', blikte hij woensdag vooruit naar het KNVB-bekerduel in de halve finales. ,,We spelen thuis en hebben een goed beeld van Cambuur gekregen. Het belang van deze wedstrijd is bij iedereen bekend. We willen graag naar de finale. Ik ben dus niet bang voor onderschatting.''

Door ANP - 1-3-2017, 19:57 (Update 1-3-2017, 20:01)

Thuisvoordeel van AZ tegen Cambuur geen abc'tje [video]

Zowel bij AZ als bij Cambuur waren direct na de loting de meningen hetzelfde: AZ heeft mazzel dat het de halve finale van het bekertoernooi donderdagavond thuis mag spelen. Toch valt te bezien of dat inderdaad een groot voordeel is. AZ heeft dit seizoen moeite om thuiswedstrijden te winnen.

Lees verder...

AZ kwam na de uitzege tegen sc Heerenveen (1-2) op 12 februari niet meer tot winst.

De competitieduels met Willem II en PEC Zwolle eindigden in 1-1. Het tweeluik in de Europa League tegen Olympique Lyon leverde beschamende nederlagen op: 1-4 en 7-1. ,,Natuurlijk heb ik begrip voor de kritiek op die resultaten'', bekende Van den Brom, die een fitte selectie heeft.

,,Ook wijzelf zijn kritisch. Toch heb je uiteindelijk een wedstrijd nodig om uit bepaalde fases te komen. Donderdag is daarvoor een ideaal moment. We moeten dat wel met z'n allen doen. Daarbij hebben we ook de supporters nodig.''