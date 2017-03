Vitesse bekert met doelman Room tegen Sparta

ROTTERDAM - Eloy Room verdedigt woensdagavond het doel van Vitesse in de halve finale van de KNVB-beker tegen Sparta Rotterdam. De keeper is voldoende hersteld van een liesblessure die hij afgelopen zondag opliep in de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

Door ANP - 1-3-2017, 19:51 (Update 1-3-2017, 19:51)

Kevin Leerdam start als rechtsback. Hij krijgt van trainer Henk Fraser de voorkeur boven Kevin Diks. Navarone Foor houdt als linksbuiten Adnane Tighadouini op de bank. Coach Alex Pastoor van Sparta kiest voor de elf spelers die zaterdag de basis legden voor een zege bij NEC (1-0).

Vitesse kan voor de vierde keer in de clubhistorie de bekerfinale bereiken. De Gelderse club won het bekertoernooi nog nooit. Sparta heeft drie nationale bekers in de prijzenkast staan en stond vijf keer in de eindstrijd.

De wedstrijd tussen Sparta en Vitesse begint om 20.45 uur op het Kasteel in Rotterdam.