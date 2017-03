Voetbalvrouwen winnen van China

LAGOS - Het Nederlandse vrouwenvoetbalelftal heeft woensdag de eerste wedstrijd in het toernooi om de Algarve Cup gewonnen. In het Portugese Lagos werd China verslagen, 1-0. Oranje speelt in de groep ook nog tegen Australië en Zweden.

Door ANP - 1-3-2017, 18:10 (Update 1-3-2017, 18:10)

De treffer viel al snel. Na 13 minuten scoorde Renate Jansen voor het elftal van de nieuwe bondscoach Sarina Wiegman.

Oranje is in voorbereiding op het EK in eigen land, dat op 16 juli begint.