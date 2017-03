Oranje oefent tegen Marokko en Ivoorkust

ZEIST - Het Nederlands elftal oefent in de komende maanden twee keer tegen een Afrikaanse tegenstander. Het elftal van bondscoach Danny Blind speelt op woensdag 31 mei in Casablanca tegen Marokko. Op zondag 4 juni (eerste pinksterdag) volgt een ontmoeting met Ivoorkust. Dat duel vindt plaats in Rotterdam.

Door ANP - 1-3-2017, 17:55 (Update 1-3-2017, 17:55)

Enkele dagen daarna, op 9 juni, speelt Oranje de kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg. Ook die ontmoeting is in de Kuip van Feyenoord.

Blind sprak van mooie sparringpartners. ,,Onlangs heb ik beide landen nog aan het werk gezien tijdens de Afrika Cup. Als titelverdediger stelde Ivoorkust wat teleur, maar in de kwalificatie voor het WK doet het land het juist wel goed. Een ontmoeting met Marokko is altijd speciaal. Daarin gaan we vast spelers terug zien die we kennen uit de eredivisie.’’

Met deze drie duels sluit het Nederlands elftal het seizoen af. Op 31 augustus wordt in Parijs de kwalificatie richting wereldtitelstrijd hervat met een wedstrijd tegen Frankrijk.