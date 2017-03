Joosten (FC Utrecht) scheurt kruisband

UTRECHT - FC Utrecht kan dit voetbalseizoen geen beroep meer doen op Patrick Joosten. De twintigjarige aanvaller heeft op een training zijn voorste kruisband gescheurd. Joosten ondergaat een operatie en is langdurig uitgeschakeld, meldt zijn werkgever.

Door ANP - 1-3-2017, 14:46 (Update 1-3-2017, 14:46)

Meervoudig jeugdinternational Joosten maakte in 2015 de overstap van NEC naar FC Utrecht. Dit seizoen kwam hij dusverre tot dertien wedstrijden in het eerste elftal. Zes van die dertien keer had Joosten een basisplaats.