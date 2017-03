Cercle Brugge akkoord met overname door Monaco

ANP Cercle Brugge akkoord met overname door Monaco

BRUGGE - Cercle Brugge is akkoord met een overname door AS Monaco. De raad van bestuur van de Belgische voetbalclub ging dinsdag akkoord met het bod dat de Monegasken twee weken terug deden, meldt Cercle woensdag op internet.

Door ANP - 1-3-2017, 13:28 (Update 1-3-2017, 13:28)

Monaco neemt nu de meerderheid van de aandelen van Cercle over. ,,We wensen te benadrukken dat de gemaakte afspraken het toekomstig voortbestaan van Cercle Brugge als een professionele voetbalvereniging zondermeer garanderen. Bovendien hebben zowel Cercle als Monaco de gedeelde ambitie om van Cercle Brugge zo snel als mogelijk weer een stabiele voetbalploeg in de Pro League 1A competitie te maken'', aldus Cercle.

Cercle beëidigde afgelopen weekeinde de reguliere competitie in de Belgische divisie 1B op de zesde plaats en speelt binnenkort play-offs om een verlengd verblijf in het profvoetbal af te dwingen.