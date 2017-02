Valencia wint weer op eigen veld

VALENCIA - In de Spaanse competitie heeft Valencia dinsdagavond voor de derde keer op rij een thuiswedstrijd gewonnen. De ploeg van aanvaller Zakaria Bakkali (ex-PSV) versloeg Leganés met 1-0. Eliaquim Mangala maakte in de 29e minuut het doelpunt. Bakkali werd in de tachtigste minuut gewisseld.

Door ANP - 28-2-2017, 23:46 (Update 28-2-2017, 23:46)

Valencia won eerder deze maand voor eigen publiek met 2-0 van Athletic de Bilbao en met 2-1 van Real Madrid. De uitwedstrijd tegen Alavés ging zaterdag met 2-1 verloren. Valencia staat twaalfde op de ranglijst, Leganés bezet de zestiende plek.

Real Betis won met 2-1 bij Malaga.