Juventus na de rust langs Napoli

ANP Juventus na de rust langs Napoli

TURIJN - Juventus heeft in de halve finales van de Italiaanse beker Napoli op achterstand gezet. De titelhouder zegevierde dinsdagavond in de thuiswedstrijd met 3-1. Bij de rust leidden de bezoekers nog met 0-1. De return is begin april in Napels.

Door ANP - 28-2-2017, 22:49 (Update 28-2-2017, 22:49)

Napoli, dat in oktober voor de Serie A met 2-1 verloor van Juventus in Turijn, kwam de eerste helft goed door. Dankzij een treffer van José Callejon kwam de ploeg van trainer Maurizio Sarri verrassend op voorsprong. Na de pauze drukte Juventus, de royale koploper in de Serie A, het kwaliteitsverschil alsnog in de stand uit. Paulo Dybala scoorde twee keer uit een strafschop (1-1 en 3-1). Gonzalo Higuaín bracht de tweede treffer van de thuisclub op zijn naam.

In de andere halve finale speelt Lazio woensdag thuis tegen stadgenoot AS Roma.