Sneeuw spelbreker in Lotte

LOTTE - Het Duitse bekerduel tussen SF Lotte en Borussia Dortmund is dinsdagavond afgelast. Door overvloedige sneeuwval was het veld van de derdeklasser onbespeelbaar. Een nieuwe datum voor de wedstrijd in de kwartfinales is nog niet bekend.

Door ANP - 28-2-2017, 20:53 (Update 28-2-2017, 20:53)

De aanloop naar het bekerduel liep voor Borussia Dortmund al niet helemaal naar wens. De spelersbus kwam in de buurt van het stadion bij een draaipoging vast te staan in een akker. Met een tractor moest het voertuig uit de klei worden getrokken. De spelers van Dortmund kregen van het incident niets mee. Zij verbleven op dat moment nog in het hotel.