Blessure Viergever valt mee

AMSTERDAM - Nick Viergever heeft zondag geen ernstige blessure opgelopen in het duel van Ajax tegen Heracles (4-1). Hij heeft zijn rechterlies slechts verrekt, zo bleek dinsdag uit een MRI-scan.

Door ANP - 28-2-2017, 19:03 (Update 28-2-2017, 19:03)

De medische staf van Ajax verwacht later deze week te kunnen melden wanneer Viergever weer inzetbaar is. Ajax gaat zondag op bezoek bij FC Groningen en speelt volgende week donderdag een uitwedstrijd tegen FC Kopenhagen in de Europa League.

Trainer Peter Bosz kan Viergever goed gebruiken in Denemarken. Verdedigers Joël Veltman en Davinson Sanchez zijn geschorst voor het eerste duel in de achtste finales.