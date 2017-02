Mel volgt Garitano op bij Deportivo

LA CORUÑA - Deportivo la Coruña heeft dinsdag Pepe Mel aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De voormalig coach van Real Betis en West Bromwich Albion is de opvolger van Gaizka Garitano.

Door ANP - 28-2-2017, 17:48 (Update 28-2-2017, 17:48)

De 41-jarige Spaanse coach werd afgelopen zondag ontslagen bij de Spaanse club nadat Deportivo door mede-degradatiekandidaat Leganés met 4-0 was verslagen. Deportivo, kampioen in Spanje in 2000, strijdt tegen de derde degradatie in zeven jaar tijd en verloor zaterdag voor de vierde keer op rij. Momenteel staat de club zeventiende, slechts twee punten boven Sporting Gijón dat op een degradatieplek staat.

Mel, die naast zijn werk als voetbaltrainer twee thrillers schreef, is de zevende coach bij Deportivo in zes jaar tijd.