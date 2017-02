Bayern met Ribéry in bekerduel met Schalke

MÜNCHEN - Bayern München kan in de kwartfinale van het Duitse bekertoernooi tegen Schalke 04 woensdag beschikken over aanvaller Franck Ribéry. De Italiaanse coach Carlo Ancelotti gaf dinsdag aan dat de Braziliaan Douglas Costa rust krijgt, want Ribéry is fit en inzetbaar.

Door ANP - 28-2-2017, 13:40 (Update 28-2-2017, 13:40)

De Franse aanvaller zat tijdens de met 8-0 gewonnen wedstrijd tegen HSV voor het eerst sinds zijn spierblessure weer bij de selectie, maar kreeg toen geen speelminuten.

David Alaba wordt woensdag in de verdediging vervangen door Juan Bernat. Middenvelder Renato Sanches ontbreekt. De Portugees is ziek.