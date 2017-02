Van Dijk mag niet weg bij Southampton

ANP Van Dijk mag niet weg bij Southampton

SOUTHAMPTON - Als het aan Southampton ligt wordt Virgil van Dijk voorlopig niet verkocht. De 25-jarige Nederlandse verdediger, die momenteel herstelt van een enkelblessure, behoort tot de vaste kern die de club de komende jaren intact wil houden. Dat liet Southampton-voorzitter Ralph Krueger maandag weten. Van Dijk staat het hele seizoen al in de belangstelling van clubs als Manchester City en Liverpool.

Door ANP - 28-2-2017, 12:01 (Update 28-2-2017, 12:01)

,,Hij is onze aanvoerder en we willen hem niet in een ander tenue zien dan in onze rood-witte strepen'', vertelde Krueger na afloop van de 3-2 nederlaag in de League Cupfinale tegen Manchester United. ,,Virgil is voor een langere periode aan ons verbonden en we zien dat niet veranderen voor de toekomst.''

Van Dijk verlengde vorig jaar zijn contract bij 'The Saints' tot de zomer van 2022.