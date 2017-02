Shakespeare klaar voor karwei bij Leicester

LEICESTER - Craig Shakespeare blijft mogelijk tot het einde van het seizoen trainer van Leicester City. Zijn debuut als invaller voor de ontslagen Claudio Ranieri beviel goed. De voormalige assistent zag maandag een gretige ploeg met 3-1 winnen van Liverpool.

Door ANP - 28-2-2017, 8:36 (Update 28-2-2017, 8:36)

,,Mijn eerste taak was de ploeg scherp te krijgen voor Liverpool en dat heb ik gedaan. Als de club meer van mij wil, hoor ik dat wel. Ik ben in ieder geval klaar voor deze baan'', meldde Shakespeare na afloop.

Leicester City is de verrassende kampioen van Engeland van vorig seizoen, maar worstelt deze voetbaljaargang met zijn vorm en verkeert zelfs in degradatiezorgen. Succescoach Ranieri werd vorige week ontslagen. ,,Ik zag tijdens de warming-up al strijd in de ogen van de jongens. De kritiek heeft ze pijn gedaan en wellicht dat er daardoor wat meer vuur in de ploeg zat. Zij weten zelf ook wel dat ze dit seizoen ondermaats hebben gepresteerd'', aldus de interim-coach.