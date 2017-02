Boete voor Dinamo Kiev en Besiktas na rellen

ANP Boete voor Dinamo Kiev en Besiktas na rellen

KIEV - Dinamo Kiev en Besiktas moeten de UEFA allebei een boete van 60.000 euro betalen. De voetbalclubs krijgen die straf voor rellen tussen honderden fans voorafgaand en tijdens de ontmoeting in de Champions League op 6 december. Supporters gingen niet alleen met elkaar op de vuist, maar bestookten elkaar ook met vuurwerk.

Door ANP - 27-2-2017, 18:20 (Update 27-2-2017, 18:20)

Dinamo Kiev won de groepswedstrijd met 6-0. Het duel werd slechts bijgewoond door 14.000 mensen, terwijl het olympisch stadion in Kiev plaats biedt aan 70.000 voetbalfans. Volgend jaar is de finale van de Champions League in dat stadion in Kiev.