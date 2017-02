Sneijder maakt rentree bij Galatasaray

ANP Sneijder maakt rentree bij Galatasaray

ISTANBUL - Wesley Sneijder maakt maandag na ruim drie weken afwezigheid zijn rentree bij Galatasaray. De middenvelder heeft een basisplaats in de competitiewedstrijd tegen koploper Besiktas. Sneijder viel zaterdag 4 februari in de bekerwedstrijd tegen Basaksehir uit met een hamstringblessure, en kwam sindsdien niet meer in actie.

Door ANP - 27-2-2017, 16:59 (Update 27-2-2017, 16:59)

Naast Sneijder doet ook zijn landgenoot Nigel de Jong maandag mee in de topper tegen het Besiktas van aanvaller Ryan Babel. Galatasaray begint de confrontatie met zeven punten achterstand.