Excelsior gaat akkoord met schorsing Pantic

ROTTERDAM - Excelsior moet het de komende twee wedstrijden doen zonder Danilo Pantic. De eredivisionist aanvaardde maandag het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van de KNVB. Die schorste de middenvelder voor drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk.

Door ANP - 27-2-2017, 16:31 (Update 27-2-2017, 16:31)

Pantic kreeg zaterdag in het verloren duel met Willem II (0-2) een rode kaart voor zijn overtreding op Darryl Lachman. De verdediger moest het veld in blessuretijd per brancard verlaten. Excelsior kwam door het verlies van de belangrijke wedstrijd nog dieper in de zorgen. De Rotterdamse club heeft in de eredivisie nog maar één punt voorsprong op hekkensluiter ADO Den Haag.

Willem II steeg naar de negende plek en lijkt al bijna zeker van een langer verblijf op het hoogste niveau.