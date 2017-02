Watford moet Zárate rest van seizoen missen

WATFORD - De Engelse club Watford moet de nieuwe aankoop Mauro Zárate waarschijnlijk lang missen. De Argentijnse aanvaller liep zaterdag in het duel met West Ham United (1-1) een ernstige knieblessure op en is hoogstwaarschijnlijk de rest van het seizoen uitgeschakeld.

Door ANP - 27-2-2017, 12:53 (Update 27-2-2017, 12:53)

Zárate, die in de winter was overgekomen van het Italiaanse Fiorentina, leek zijn knie te verdraaien in het duel met West Ham, een andere oude club van hem. Met een zuurstofmasker op werd hij op een brancard van het veld gedragen. Na onderzoek heeft de 29-jarige Argentijn zijn buitenste kruisband gescheurd en een beschadiging aan een binnenste kruisband opgelopen, meldde hij zelf. Voor herstel van een kruisbandblessure staat gemiddeld zes maanden.

,,Ik zal dit met al mijn kracht tegemoet treden en sterker dan voorheen terugkeren'', liet de voetballer via zijn Instagram-pagina weten.