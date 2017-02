Paris Saint-Germain vernedert Marseille

ANP Paris Saint-Germain vernedert Marseille

MARSEILLE - Paris Saint-Germain heeft zondag in de Franse voetbalcompetitie Olympique Marseille pijn gedaan. Mede door een doelpunt van topscorer Edinson Cavani, die nu al op 26 competitiedoelpunten staat, won de regerend landskampioen met 1-5.

Door ANP - 26-2-2017, 23:09 (Update 26-2-2017, 23:16)

Marquinhos, Lucas, Julian Draxler en Blaise Matuidi maakten de overige doelpunten voor Paris Saint-Germain, dat een kleine twee weken terug in de Champions League indruk maakte door FC Barcelona met 4-0 te verslaan. De eer van Marseille werd gered door Rod Fanni.

Omdat AS Monaco en Olympique Nice dit weekeinde hun wedstrijd in de Ligue 1 ook wonnen, blijven de verschillen in de top onveranderd. Koploper Monaco heeft na 27 wedstrijden 62 punten. Paris Saint-Germain en Nice staan op 59 punten.

AS Monaco

AS Monaco won zaterdag de uitwedstrijd tegen Guingamp met 1-2 en speelde daarmee de teleurstelling van de spectaculaire wedstrijd tegen Manchester City in de Champions League (5-3 verlies) een beetje van zich af. De Poolse verdediger Kamil Glik opende zaterdag halverwege de eerste helft de score voor het team van trainer Leonardo Jardim. In de 86e minuut verdubbelde Fabinho vanaf de strafschopstip de voorsprong. Etienne Didot deed in laatste minuut van de officiële speeltijd nog wel iets terug voor de thuisploeg, die op de tiende plaats in de competitie staat.

Monaco scoorde nu al 78 keer, en is nu nog twee treffers van een clubrecord verwijderd. In het seizoen 1977/1978 trof Monaco, dat toen de landstitel behaalde, totaal 79 maal doel.

Depay

Nice zette vrijdag Montpellier al met 2-1 aan de kant.

De Nederlander Memphis Depay blonk met twee doelpunten uit bij Olympique Lyon, dat zondag met 5-0 te sterk was voor FC Metz.