ANP Nainggolan schiet AS Roma langs Inter

MILAAN - AS Roma heeft zondag de vierde overwinning op rij in de Serie A behaald. De Italiaanse voetbalclub had dat in de uitwedstrijd tegen Internazionale (1-3) voor een groot deel te danken aan Radja Nainggolan, die de eerste twee doelpunten van de Romeinen maakte.

Door ANP - 26-2-2017, 23:08 (Update 26-2-2017, 23:08)

Met een fraai en hard schot in de verre hoek opende de Belgische middenvelder in de twaalfde minuut de score. In de tweede helft trof Nainggolan opnieuw doel met een schot van afstand. Aanvaller Mauro Icardi bracht in de 81e minuut de spanning terug, maar kort daarna was de marge via een benutte strafschop van Diego Perotti weer twee: 1-3.

Roma verstevigde de tweede plaats in de competitie. De voorsprong op Napoli, dat zaterdag met 0-2 van Atalanta verloor, liep op tot vijf punten. Koploper Juventus heeft zeven punten meer dan Roma, waar de Nederlander Kevin Strootman de gehele wedstrijd meedeed.

Juventus

Juventus bracht zaterdag de thuiswedstrijd tegen Empoli tot een goed einde: 2-0. Bij de lijstaanvoerder kreeg de 39-jarige clublegende Gianluigi Buffon rust. In zijn plaats verdedigde de Braziliaan Neto het doel. Juventus opende vlak na rust de score. Een kopbal van Mario Mandzukic caramboleerde via keeper Lukasz Skorupski, de onderkant van de lat en opnieuw Skorupski achter de lijn. De Braziliaan Alex Sandro verdubbelde de score. Hij draaide in het strafschopgebied weg bij zijn directe tegenstander en schoot diagonaal binnen.

Het betekende voor de ploeg van trainer Massimiliano Allegri de dertigste thuiszege op rij in de Serie A.

Bij Napoli tegen Atalanta kwamen beide doelpunten zaterdag op naam van verdediger Mattia Caldara. Hans Hateboer bleef op de reservebank zitten bij de winnende ploeg.