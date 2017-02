Real Madrid ontsnapt bij Villarreal

VILLARREAL - Real Madrid is zondag ontsnapt aan nieuw puntenverlies in de Spaanse voetbalcompetitie. Vier dagen na de nederlaag van 2-1 bij Valencia keek het elftal van trainer Zinedine Zidane bij Villarreal na een uur spelen tegen een achterstand van 2-0 aan. Real Madrid deed het onmogelijke en stapte alsnog als winnaar van het veld: 2-3.

Door ANP - 26-2-2017, 23:07 (Update 26-2-2017, 23:07)

Villarreal, de nummer zes in La Liga, sloeg aan het begin van de tweede helft toe. Middenvelder Manuel Trigueros schoot in de 50e minuut een afvallende bal van dichtbij binnen. Zes minuten later verdubbelde Cedric Bakambu de voorsprong. Real leek de koppositie zo kwijt te raken aan FC Barcelona, dat eerder op zondag bij Atlético Madrid zegevierde met 1-2.

Toch gebeurde dat niet. Gareth Bale kopte in de 64e minuut de aansluitingstreffer binnen. Na een handsbal in het zestienmetergebied benutte Cristiano Ronaldo in de 74e minuut een strafschop. Invaller Alvaro Morata, die Karim Benzema verving, nam op aangeven van Marcelo met het hoofd het winnende doelpunt voor zijn rekening.

Geklungel

Real Madrid heeft nu weer één punt meer dan Barcelona, en ook één wedstrijd minder gespeeld. Barcelona voorkwam tegen Atlético ook pas kort voor tijd puntenverlies. Geklungel achterin bij Atlético zorgde er in de 64e minuut voor dat de bal voor de voeten van Rafinha viel en hij binnen kon schuiven. Atlético reageerde vlot en zes minuten later kopte Diego Godin de gelijkmaker binnen: 1-1. Lionel Messi zorgde er in de 86e minuut echter alsnog voor dat de drie punten mee gingen naar Barcelona.

Sevilla, de nummer drie, versloeg zaterdag Real Betis (1-2) en volgt FC Barcelona op twee punten.