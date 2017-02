'Wolfsburg ontslaat trainer Ismaël'

ANP 'Wolfsburg ontslaat trainer Ismaël'

WOLFSBURG - VfL Wolfsburg heeft trainer Valérien Ismaël ontslagen. Dat meldt het Duitse persbureau dpa zondag hoewel de club het nog niet bevestigt. De ploeg van Jeffrey Bruma, Riechedly Bazoer en assistent-trainer Ton Lokhoff verloor vrijdag met 2-1 van Werder Bremen en staat nu nog slechts twee punten boven de degradatiestreep.

Door ANP - 26-2-2017, 20:25 (Update 26-2-2017, 20:25)

Ismaël was in oktober vorig jaar aangesteld als opvolger van Dieter Hecking. Van de vijftien duels onder de Fransman werden er echter negen verloren. In november en rond de kerst zou Ismaël ook al op de schopstoel hebben gezeten, maar beide keren redde hij zijn baan met een overwinning.