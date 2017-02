Bosz ontevreden over instelling

AMSTERDAM - Trainer Peter Bosz van Ajax was na afloop van de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo (4-1) blij met de overwinning, maar ontevreden over de instelling van zijn manschappen. Vooral over de eerste helft (1-1) was de oud-coach van de Tukkers slecht te spreken ,,Die was gewoon echt slecht'', gaf hij onomwonden toe bij FOX Sports.

Door ANP - 26-2-2017, 20:23 (Update 26-2-2017, 20:23)

,,Het was niet agressief genoeg'', vervolgde Bosz. ,,We misten de juiste scherpte en dat was in alle facetten van het spel terug te zien. Dat neem ik ook mezelf kwalijk. Na de zware wedstrijd afgelopen donderdag tegen Legia Warschau heb ik kennelijk niet de juiste snaar weten te raken bij mijn spelers. Het was in alle opzichten veel te makkelijk.''

Na de rust kwam het toch nog goed met Ajax. Volgens Bosz was die opleving voor een groot deel te danken aan de pas zeventienjarige verdediger Matthijs de Ligt, die na de rust de geblesseerde Nick Viergever verving en in de 56e minuut met een kopbal de 2-1 liet aantekenen. ,,Hij bracht duidelijk nieuw elan. Hij zorgde voor de agressie die we in de eerste helft misten'', concludeerde Bosz.