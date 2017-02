Zlatan helpt United aan League Cup

LONDEN - Zlatan Ibrahimovic heeft Manchester United zondag aan de League Cup geholpen. In de finale op Wembley kopte de Zweedse aanvaller zijn ploeg kort voor tijd langs Southampton: 3-2.

Door ANP - 26-2-2017, 19:34 (Update 26-2-2017, 19:34)

Het was de tweede prijs die Zlatan in zijn eerste seizoen bij de Engelse club behaalde. In augustus maakte de voormalig speler van Ajax in de strijd om de Community Shield (Supercup) al het winnende doelpunt tegen regerend kampioen Leicester City.

Tegen Southampton was de 35-jarige Ibrahimovic twee keer trefzeker. In de negentiende minuut opende hij met een vrije trap van ver buiten het zestienmetergebied de score. Jesse Lingard verdubbelde in de 38e minuut de voorsprong in Londen, maar Southampton knokte zich terug. De Italiaanse aanvaller Manolo Gabbiadini nam in de blessuretijd van de eerste helft de aansluitingstreffer voor zijn rekening, en scoorde kort na de pauze opnieuw: 2-2.