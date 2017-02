Fenerbahçe stelt opnieuw teleur

GAZIANTEP - Na de midweekse uitschakeling in de Europa League door Krasnodar stelde Fenerbahçe zondag in de Turkse competitie opnieuw teleur. De ploeg van trainer Dick Advocaat kwam bij hekkensluiter Gaziantepspor niet verder dan 1-1. Jeremain Lens bracht in de 23e minuut namens de stagnerende subtopper de gelijkmaker op zijn naam. Gregory van der Wiel had bij Fenerbahçe eveneens een basisplaats. Robin van Persie behoorde niet tot de selectie van Advocaat.

Fenerbahçe behaalde uit de laatste vier competitieduels slechts drie punten. De achterstand van de nummer vier op koploper Besiktas bedraagt inmiddels negen punten, met een wedstrijd meer gespeeld. De lijstaanvoerder speelt maandag uit tegen nummer drie Galatasaray.