Ajax blijft Feyenoord goed volgen

ANP Ajax blijft Feyenoord goed volgen

AMSTERDAM - Ajax houdt de kampioensrace met Feyenoord vooralsnog goed vol. De Amsterdammers behaalden zondag evenals de Rotterdamse rivaal (2-1 tegen het afgehaakte PSV) de zevende competitiezege op rij na de winterstop. De nummer twee was op eigen veld met 4-1 te sterk voor Heracles Almelo, de oude club van trainer Peter Bosz.

Door ANP - 26-2-2017, 18:46 (Update 26-2-2017, 18:53)

Ajax, in dezelfde opstelling als in de gewonnen wedstrijden tegen Vitesse (0-1) en Legia Warschau (1-0), leek het duel in de eerste helft al te willen beslissen. De thuisploeg speelde vol op de aanval en dwong met snelle en gevarieerde combinaties legio kansen af. De manschappen van Bosz waren echter veel te slordig in de afronding.

In het Amsterdamse overwicht kwam alleen Kasper Dolberg voor de rust tot scoren. Halverwege de eerste helft reageerde de negentienjarige Deen attent na een halve redding van doelman Bram Castro op een schot van Davy Klaassen (1-0). Voor Dolberg was het zijn elfde competitietreffer. De keeper van Heracles kwam met het nodige kunst- en vliegwerk de eerste 45 minuten verder ongeschonden door.

Kwetsbaar

Evenals tegen Legia Warschau bleek Ajax in defensief opzicht kwetsbaar. Mede daardoor kreeg Heracles in de eerste helft een aantal uitstekende kansen. De gelijkmaker van Samuel Armenteros, kort na de openingsgoal van Dolberg, was zeker niet onverdiend. De Zweedse aanvaller kopte uit een voorzet van Wout Droste bekeken raak (1-1). Voor Ajax was het de eerste averij na zeven duels op rij (in alle competities) zonder tegentreffer.

Na de pauze nam Ajax alsnog snel afstand van Heracles. Het waren opvallend genoeg twee verdedigers die binnen een kwartier tot scoren kwamen. Eerst kopte Matthijs de Ligt raak uit een hoekschop van Hakim Ziyech (2-1). Het zeventienjarige talent was na de rust in het veld gekomen voor de geblesseerde Nick Viergever. In de zestigste minuut knalde Davinson Sánchez raak, 3-1.

Het gemakzuchtige Ajax gaf daarna nog een paar kansen weg. Onana bleef echter prima overeind. In de 72e minuut mocht de Braziliaanse aanwinst David Neres nog debuteren. Succes voor de negentienjarige vleugelspeler bleef nog uit. Bertrand Traoré daarentegen trof nog wel doel, 4-1.