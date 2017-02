Barcelona maakt geen fout bij Atlético

MADRID - Barcelona houdt de druk op Real Madrid in de Spaanse titelstrijd. De Catalanen wonnen zondag in Madrid de topper tegen Atlético met 2-1. Lionel Messi maakte in de slotfase de winnende goal. Rafinha had Barcelona al eerder op voorsprong gezet, maar Diego Godin maakte gelijk.

Barcelona was in Madrid steeds iets sterker dan de thuisploeg. Een doelpunt van Luis Suárez voor rust werd echter nog afgekeurd omdat Atlético-doelman Jan Oblak werd aangevallen.

In de 64e minuut scoorde Barça alsnog. Geklungel achterin bij Atlético zorgde ervoor dat de bal voor de voeten van Rafinha viel en hij binnen kon schuiven. Atlético reageerde vlot en zes minuten later kopte Godin de gelijkmaker binnen. Messi zorgde er echter alsnog voor dat de drie punten mee gingen naar Barcelona.

Barcelona staat nu aan kop van de Primera Division met 54 punten uit 24 duels. Dat zijn er twee meer dan Real Madrid en Sevilla. Real heeft echter twee wedstrijden minder gespeeld en komt later zondag nog in actie tegen Villarreal.