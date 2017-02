Nijhuis: eigen doelpunt van Zoet

ROTTERDAM - De beslissende treffer zondag in de topper tussen Feyenoord en PSV (2-1) gaat als een eigen doelpunt van keeper Jeroen Zoet de boeken in. De doellijntechnologie die in De Kuip is geïnstalleerd, wees uit dat de bal volledig over de lijn verdween toen Zoet die na een redding op een kopbal van Jan-Arie van der Heijden naar zich toe trok.

Door ANP - 26-2-2017, 18:01 (Update 26-2-2017, 18:01)

,,Wij konden niet goed zien wat er gebeurde, maar de camera's zien alles'', zei scheidsrechter Bas Nijhuis. ,,Het was een eigen doelpunt van Zoet. Als we deze treffer niet hadden toegekend en achteraf hadden gezien dat het er wel eentje was, had ik hier met een heel ander gevoel gestaan.''

Het camerasysteem, genaamd Hawk-Eye, hing voor de winterstop in de Amsterdam ArenA voor de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal en de thuisduels van Ajax. In de winter verhuisde het systeem, dat zo'n 400.000 euro kost, naar De Kuip.