ANP Immobile weer belangrijk voor Lazio

ROME - Lazio behoudt in de Italiaanse voetbalcompetitie de aansluiting met de subtop. In de thuiswedstrijd tegen Udinese was een benutte strafschop van Ciro Immobile genoeg voor de overwinning. De aanvaller scoorde in de 72e minuut. Voor Immobile was het zijn veertiende doelpunt in de Serie A dit seizoen.

Door ANP - 26-2-2017, 17:19 (Update 26-2-2017, 17:19)

Stefan de Vrij en Wesley Hoedt vormden bij Lazio het centrale verdedigingsduo. Beide Nederlanders kregen een gele kaart. Hoedt werd na een uur vervangen door Dusan Basta.

Lazio nam dankzij de overwinning de vijfde plaats over van Internazionale, dat later op zondag nummer twee AS Roma ontvangt.

AC Milan won het uitduel bij Sassuolo met 1-0. De enige treffer kwam halverwege de eerste helft op naam van Carlos Bacca, die raak schoot uit een penalty. Tien minuten daarvoor had Domenico Berardi een strafschop voor Sassuolo, waar de Nederlander Timo Letschert op de bank bleef, gemist. Milan heeft drie punten minder dan Lazio.