Kane blinkt uit bij Spurs met hattrick

LONDEN - Tottenham Hotspur heeft zich zondag in de Premier League goed hersteld van de uitschakeling door AA Gent in de Europa League. De Londense ploeg rolde op eigen veld Stoke City met 4-0 op. Bij de rust was de eindstand al bereikt. Harry Kane was de grote uitblinker bij de thuisploeg. Hij kwam tussen de veertiende en 37e minuut drie keer op rij tot scoren. Op slag van rust bracht Dele Alli de stand op 4-0.

Door ANP - 26-2-2017, 16:38 (Update 26-2-2017, 16:38)

Na de pauze viel de productie van de Spurs stil. Voor Kane was het zijn vierde hattrick in de Premier League namens Tottenham. Daarmee bracht hij een clubrecord op zijn naam. Bij de Spurs bleven aanvaller Vincent Janssen en doelman Michel Vorm op de bank. De verdedigers Bruno Martins Indi en Erik Pieters maakten bij Stoke als basisspelers de negentig minuten vol.

Tottenham klom naar de tweede plaats, met tien punten minder dan Chelsea dat zaterdag met 3-1 won van Swansea City. Manchester City staat met een duel minder gespeeld op de derde plek, op elf punten van de koploper.