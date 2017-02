AZ stelt ook in thuisduel met Zwolle teleur

ALKMAAR - AZ heeft zich zondag tegen PEC Zwolle niet kunnen revancheren van de ontluisterende uitschakeling in de Europa League tegen Olympique Lyon. Op eigen veld moest de Alkmaarse ploeg in een slechte wedstrijd genoegen nemen met een gelijkspel: 1-1.

Trainer John van den Brom veranderde in de basisformatie van AZ het een en ander na de Europese afstraffing. In de defensie maakte de Noor Jonas Svensson zijn debuut, op het middenveld ruimde hij een plek in voor de jeugdige Guus Til en voorin mocht Levi Garcia beginnen.

AZ was, zonder groots te spelen, van het in de eerste helft weinig sprankelende duel, de betere ploeg. Veel kansen kreeg de ploeg niet. Een vrije trap van Derrick Luckassen miste doel en Til raakte de paal. Het verdedigend spelende PEC Zwolle stelde er weinig tegenover. Alleen Danny Holla probeerde het een keer van afstand.

Opsteker

PEC begon na de rust sterk. Queensy Menig schoot voorlangs en Nicolai Brock-Madsen prikte de bal in het zijnet. De derde Zwolse poging was wel raak. Ryan Thomas scoorde nadat de defensie van AZ apathisch toekeek bij een hoekschop. Doelman Tim Krul was kansloos bij de inzet van de Nieuw-Zeelander. Menig verzuimde kort daarna de score te verdubbelen.

AZ probeerde daarna het initiatief over te nemen, maar bijna niets lukte in de Alkmaarse aanval. Toch pakte AZ uiteindelijk nog een puntje. Invaller Fred Friday maakte 10 minuten voor het einde gelijk. Op de valreep een opsteker voor AZ dat donderdag in Alkmaar de halve finale van de nationale bekerstrijd speelt tegen het Friese Cambuur.