ANP Feyenoord schudt PSV af in titelstrijd

ROTTERDAM - Feyenoord heeft zondag PSV van zich afgeschud in de strijd om het kampioenschap. De koploper van de eredivisie won de topper in De Kuip met 2-1, mede dankzij de doellijntechnologie die in het stadion aanwezig is. Scheidsrechter Bas Nijhuis kende in de 82e minuut het (winnende) doelpunt van Jan-Arie van der Heijden toe, nadat op zijn horloge de melding was verschenen dat de bal helemaal over de lijn was gegaan.

Door ANP - 26-2-2017, 16:30 (Update 26-2-2017, 16:43)

Feyenoord vergrootte het gat met PSV daardoor tot liefst elf punten. Alleen Ajax lijkt de Rotterdammers nog van de eerste landstitel sinds 1999 af te kunnen houden. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst verkeert in blakende vorm. De eerste zeven competitieduels na de winterstop zijn allemaal in winst omgezet, een clubrecord.

Feyenoord begon vol overgave aan de topper en blufte PSV in de openingsfase af. Het leverde na kansen voor Eljero Elia en Nicolai Jørgensen in de negende minuut de verdiende openingstreffer op. Terence Kongolo liep met grote passen voorbij de zwakke PSV-rechtsback Santiago Arias en vond voor het doel Jens Toornstra, die de 1-0 binnen schoot.

Knock-out

Toornstra maakte zijn uitverkiezing daarmee opnieuw waar. Net als twee weken geleden tegen FC Groningen, toen hij beide doelpunten voor zijn rekening nam, kreeg de veelzijdige middenvelder als schaduwspits de voorkeur boven Dirk Kuijt. Het was voor de 36-jarige aanvoerder van de Rotterdamse ploeg pijnlijk dat juist hij voor de topper tegen PSV op de bank moest plaatsnemen.

Met die voorsprong op zak nam Feyenoord gas terug, waardoor het slap gestarte PSV op adem kon komen. De regerend kampioen kreeg na een half uur echter een nieuwe tegenvaller te verwerken toen Marco van Ginkel geblesseerd van het veld moest. PSV kwam weliswaar wat beter in de wedstrijd, maar echt grote kansen creëerde het niet. Na een uur spelen, toen Feyenoord nog steeds domineerde, trok Gastón Pereiro met een fraai schot de stand gelijk (1-1). De thuisclub zette echter nogmaals aan en gaf PSV in de slotfase de knock-out in de wedstrijd en de titelstrijd. Met dank aan Van der Heijden én de doellijntechnologie.