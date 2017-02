Ajax ongewijzigd tegen Heracles Almelo

AMSTERDAM - Trainer Peter Bosz van Ajax heeft voor de thuiswedstrijd zondag tegen Heracles Almelo (aanvang: 16.45 uur) geen wijzigingen aangebracht in zijn basisteam. Hij begint met hetzelfde elftal dat vorig weekeinde aantrad bij Vitesse (0-1) en afgelopen donderdag Legia Warschau (1-0) uitschakelde in de Europa League. De Braziliaanse aanwinst David Neres (19) zit weer op de bank. De vleugelspeler kan als invaller zijn debuut maken voor de Amsterdamse ploeg.

Door ANP - 26-2-2017, 16:17 (Update 26-2-2017, 16:17)

Ajax is ongeslagen in de laatste 27 eredivisiewedstrijden tegen Heracles (uit en thuis). Voor de Tukkers is dit de langste reeks ooit zonder zege tegen een specifieke tegenstander in de eredivisie. De ploeg van Bosz won eerder dit seizoen met 2-0 in Almelo.

Ajax hield in de laatste vijf (gewonnen) eredivisieduels de nul. Inclusief de twee duels met Legia Warschau is doelman André Onana al zeven wedstrijden op rij zonder tegentreffer. Indien hij ook tegen Heracles de nul houdt, vestigt Ajax een nieuw clubrecord.