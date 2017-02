Saxton in middenmoot Joburg Open

ANP Saxton in middenmoot Joburg Open

JOHANNESBURG - Golfer Reinier Saxton heeft een verdienstelijk resultaat behaald in het Joburg Open. De geboren Santpoorter eindigde als gedeeld 38e in het Zuid-Afrikaanse toernooi van de Europese Tour. Hij bewaarde zijn beste van de drie ronden voor zondag, toen hij op de golfbaan van Johannesburg rondging in 68 slagen, vier onder par. Hij eindigde met 207 slagen totaal (-8).

Door ANP - 26-2-2017, 15:57 (Update 26-2-2017, 15:57)

Saxton komt uit op de Challenge Tour, een niveau lager dan de Europese Tour. Hij stroomde dankzij afzeggingen als reserve binnen in het Joburg Open, dat veel hinder ondervond van regen en onweer en om die reden werd ingekort tot drie ronden (54 holes).

De eindzege was voor de Zuid-Afrikaan Darren Fichardt, die evenals Saxton een 68 scoorde en uitkwam op 200 slagen (-15). Hij hield de Britten Stuart Manley en Paul Waring één slag achter zich.