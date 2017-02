Vitesse eenvoudig langs Go Ahead

DEVENTER - Vitesse behaalde zondagmiddag in de 24e competitieronde van de eredivisie niet alleen een nuttige zege op Go Ahead Eagles (1-3), maar tankte bovendien vertrouwen voor de halve finale van het KNVB-bekertoernooi. Daarin spelen de Arnhemmers woensdagavond in Rotterdam tegen Sparta om een plaats in de eindstrijd.

Door ANP - 26-2-2017, 14:38 (Update 26-2-2017, 14:46)

Doelman Eloy Room moet die wedstrijd mogelijk missen. Hij moest zich in de zeventigste minuut wegens een liesblessure laten vervangen door Michael Tørnes. Het was de enige tegenvaller na een duel tussen de streekgenoten, waarin Go Ahead het gebrek aan kwaliteit niet kon compenseren met alleen strijdlust en enthousiasme.

Vitesse beperkte zich tot vroegtijdig storen van de aanvalsopbouw van de thuisploeg. Afgezien van een paar kleine kansen voor Go Ahead gebeurde er weinig in beide strafschopgebieden. Toch viel er voor rust een doelpunt. Een hoekschop van Vitesse werd slecht verwerkt, waarna Ricky van Wolfswinkel zich de handige spits toonde die al zijn elfde treffer van deze jaargang op zijn naam bracht (0-1).

Bekeken schot

Die tegenvaller kwam de thuisclub niet meer te boven. Zeven minuten na de pauze verdubbelde Navarone Foor de score, met een bekeken schot op een voorzet van Milot Rashica. Die rechterspits mocht zelf kort voor tijd een feestje vieren.

Daniel Crowley deed nog iets terug (1-3) voor de geplaagde Deventer formatie die door de nederlaag op de zestiende plaats blijft bivakkeren. Eagles heeft een punt meer dan hekkensluiter ADO Den Haag (negentien tegen achttien), en dat zijn er net zoveel als nummer zeventien Excelsior.