Topper in De Kuip

ANP Topper in De Kuip

ROTTERDAM - PSV strijdt zondag in De Kuip voor de laatste kans op titelprolongatie in de eredivisie. De nummer drie van de ranglijst moet winnen van koploper Feyenoord om uitzicht op het landskampioenschap te houden. Het verschil tussen beide clubs bedraagt nu nog acht punten. Met een gelijkspel schiet de titelverdediger uit Eindhoven niets op.

Door ANP - 26-2-2017, 4:02 (Update 26-2-2017, 4:02)

Feyenoord en PSV zijn evenals nummer twee Ajax in 2017 nog zonder puntenverlies. De top drie behaalde na de winterstop zes overwinningen op rij. Feyenoord kan zondag voor de eerste keer in de clubhistorie de eerste zeven eredivisieduels van een kalenderjaar winnen.

De Rotterdamse ploeg won op 18 september met 1-0 bij PSV. Verdediger Eric Botteghin maakte in de 82e minuut het doelpunt. Voor de Brabanders is dat nog altijd de enige nederlaag dit seizoen in de eredivisie.

De topper in de uitverkochte Kuip start zondag om 14.30 uur. Ajax begint om 16.45 uur aan de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. De Amsterdamse ploeg staat op vijf punten van Feyenoord.