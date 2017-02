Sc Heerenveen met 3-0 langs Roda JC

HEERENVEEN - Sc Heerenveen heeft zaterdag eindelijk weer eens gewonnen. In eigen huis werd Roda JC in de eredivisie met 3-0 verslagen. Cruciaal in het duel was in de tweede helft de rode kaart van Mohamed El Makrini, waardoor Roda JC ruim 35 minuten met 10 man moest spelen.

Door ANP - 25-2-2017, 22:47 (Update 25-2-2017, 22:47)

Kort na het vertrek van de middenvelder scoorde centrale verdediger Doke Schmidt in de uiterst matige wedstrijd. In de slotfase bepaalden invaller Henk Veerman en Reza Ghoochannejhad (vanaf de strafschopstip) de eindstand op 3-0.