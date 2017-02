Sparta boekt zege bij NEC

ANP Sparta boekt zege bij NEC

NIJMEGEN - Sparta weet na dik drie maanden zonder zege weer wat winnen is. De uitwedstrijd bij NEC in de eredivisie werd met 0-1 gewonnen, dankzij een doelpunt van Paco van Moorsel in de eerste helft.

Door ANP - 25-2-2017, 21:49 (Update 25-2-2017, 21:52)

NEC dacht na een kwartier spelen op voorsprong te komen, toen Julian von Haacke in het zestienmetergebied gehaakt werd door Spartaan Mart Dijkstra. Gregor Breinburg stuitte vanaf elf meter echter op doelman Roy Kortsmit, waarna Sparta-rechtsback Denzel Dumfries de bal wegtrapte.

Het was de opkomende Dumfries die in de 33e minuut de openingstreffer inleidde. Hij gaf voor op Van Moorsel, die beheerst afrondde tegen zijn voormalige club. Het was zijn tweede treffer van het seizoen na die van vorige week tegen FC Groningen.

Eerste weerzien

NEC, dat zijn eigen publiek teleurstelde in de eerste helft, herpakte zich na rust. De ontevreden Peter Hyballa liet Kévin Mayi en Robin Buwalda achter in de kleedkamer. Met Ali Messaoud en Taiwo Awoniyi kantelde het spelbeeld en was NEC de bovenliggende partij. Dat leidde echter niet tot doelpunten. Dario Dumic had in de slotfase de grootste kans, maar stuitte ook op Kortsmit. Sparta-invaller Zakaria El Azzouzi kreeg twee enorme mogelijkheden zijn ploeg op 2-0 te zetten, maar hij verzaakte beide keren oog in oog met doelman Joris Delle.

Zo zegevierde trainer Alex Pastoor bij zijn eerste weerzien in Nijmegen, sinds hij er in 2013 werd ontslagen. Het is vijf maanden geleden dat zijn ploeg de nul hield. De laatste keer was in september, in het thuisduel met NEC (1-0). Sparta vergrootte de voorsprong op hekkensluiter ADO Den Haag tot vier punten en staat voorlopig veertiende. NEC heeft nu nog drie punten meer dan Sparta.