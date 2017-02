Excelsior ook onderuit tegen Willem II

ANP

ROTTERDAM - Excelsior zit na zaterdag nog dieper in de zorgen. De Rotterdamse club verloor de belangrijke thuiswedstrijd tegen Willem II (0-2), en heeft nog maar één punt voorsprong op ADO Den Haag. De hekkensluiter speelde vrijdag al gelijk tegen Twente. De laatste speeldag van de eredivisie staan ADO en Excelsior tegenover elkaar.

Door ANP - 25-2-2017, 21:47 (Update 25-2-2017, 21:50)

Tegen Willem II wilde Excelsior een lange reeks teleurstellende resultaten beëindigen. Op 19 november werd voor het laatst een competitieduel gewonnen, thuis tegen Sparta. In de eerste helft leek Excelsior in die opzet te slagen. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag had de bal het merendeel van de tijd in bezit, maar werd lange tijd niet heel erg gevaarlijk. Hicham Faik schoot de bal in de 36e minuut naast, en Khalid Karami trapte de bal kort voor de pauze tegen de lat. Willem II zette daar een kopkans van topscorer Fran Sol tegenover. De bal verdween net naast het doel.

Het gemis van Jurgen Mattheij viel in de eerste helft nauwelijks op. Henrico Drost, de beoogde vervanger van de geschorste verdediger, liep op de training na een botsing met Ryan Koolwijk een buikspierblessure op. Milan Massop kreeg daardoor een kans, maar de 23-jarige verdediger werd in de eerste helft dus weinig getest.

Tien man

Na de pauze had Excelsior nog steeds het initiatief, maar het was juist Willem II dat scoorde. Dico Koppers passeerde van dichtbij doelman Warner Hahn. De linksback maakte twee weken geleden in de door Willem II met 2-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Vitesse ook al een belangrijk doelpunt. Een minuut na de treffer van Koppers was het via Erik Falkenburg alweer raak voor Willem II: 0-2.

Excelsior kwam die klap niet meer te boven, beëindigde het duel na rood voor Danilo Pantic ook nog met tien man, en heeft van de laatste elf eredivisieduels er nu zes gelijkgespeeld en vijf verloren. Willem II steeg naar de negende plek en lijkt al bijna zeker van een langer verblijf op het hoogste niveau.