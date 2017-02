Sinkgraven en Nouri ontbreken bij Ajax

AMSTERDAM - Daley Sinkgraven is nog niet hersteld van zijn enkelblessure. De linkerverdediger ontbreekt in de selectie van Ajax voor de thuiswedstrijd van zondag tegen Heracles Almelo. Sinkgraven miste ook al de vorige twee duels, tegen Vitesse (competitie) en Legia Warschau (Europa League).

Door ANP - 25-2-2017, 20:21 (Update 25-2-2017, 20:21)

Trainer Peter Bosz schoof die twee wedstrijden Nick Viergever door naar de plek van Sinkgraven. Jaïro Riedewald verving Viergever in het centrum naast Davinson Sánchez.

Naast Sinkgraven ontbreken zondag ook de jongelingen Abdelhak Nouri en Vaclav Cerny bij Ajax. Nouri, donderdag tegen Legia nog invaller, kreeg vrijdag op de training een tik tegen zijn rechterenkel . De Tsjechische buitenspeler Cerny heeft lichte liesklachten.

Ajax gaat tegen Heracles op jacht naar de zevende achtereenvolgende overwinning na de winterstop in de competitie. De aftrap in de ArenA is om 16.45 uur, kort na afloop van de topper tussen koploper Feyenoord en nummer drie PSV.