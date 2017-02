Monaco nog één treffer van record verwijderd

ANP Monaco nog één treffer van record verwijderd

BUITENLANDS VOETBAL - FRANKRIJK

Door ANP - 25-2-2017, 19:22 (Update 25-2-2017, 19:22)

GUINGAMP (ANP) - AS Monaco gaat na zaterdag weer alleen aan de leiding in de Franse voetbalcompetitie. Het team van trainer Leonardo Jardim won de uitwedstrijd tegen Guingamp met 1-2, en speelde daarmee de teleurstelling van de spectaculaire wedstrijd tegen Manchester City in de Champions League (5-3 verlies) een beetje van zich af.

De Poolse verdediger Kamil Glik opende zaterdag halverwege de eerste helft de score voor Monaco. In de 86e minuut verdubbelde Fabinho vanaf de strafschopstip de voorsprong. Etienne Didot deed in laatste minuut van de officiële speeltijd nog wel iets terug voor de thuisploeg, die op de negende plaats in de competitie staat.

Monaco heeft dankzij de overwinning weer drie punten voorsprong op Nice, dat vrijdagavond al won. De club scoorde al 78 keer, en is nu nog één treffer van een clubrecord verwijderd. In het seizoen 1977/1978 scoorde Monaco, dat toen de landstitel behaalde, totaal 79 maal. Monaco heeft nog elf duels om die laatste twee doelpunten voor het record te maken.