ANP Bayern trakteert Ancelotti op acht treffers

MÜNCHEN - Bayern München heeft zaterdag hard uitgehaald tegen degradatiekandidaat Hamburger SV. Voor eigen publiek won de Duitse koploper met 8-0, mede dankzij een hattrick van Robert Lewandowski.

Door ANP - 25-2-2017, 18:01 (Update 25-2-2017, 18:01)

Na een kwartier schoof Arturo Vidal de 1-0 binnen op aangeven van Thomas Müller. Lewandowski verzekerde zijn ploeg hierna met een hattrick van de zege en zette meteen zichzelf, met negentien treffers, op kop in het topscorersklassement naast Pierre-Emerick Aubameyang. Voor rust benutte de Pool een strafschop en een rebound. Na rust knalde hij de 4-0 binnen na een hakje van Arjen Robben.

De regerend kampioen bleef de radeloze doelman René Adler bestoken. David Alaba, Kingsley Coman (twee keer) en Robben trakteerden hun jubilerende coach Carlo Ancelotti, die zijn duizendste wedstrijd als trainer beleefde, op een doelpuntenfestijn.

Twee keer eerder

De Italiaan won in zijn loopbaan twee keer eerder met acht doelpunten verschil: in 2015 versloeg Real Madrid Granada met 9-1 en in 2010 won zijn Chelsea met 8-0 van Wigan Athletic.

RB Leipzig bleef in het spoor van Bayern dankzij een 3-1-overwinning op 1. FC Köln. Emil Forsberg, Dominic Maroh en Timo Werner waren trefzeker voor de nummer twee van de Bundesliga.

Vijf punten

Paul Verhaegh had met een benutte strafschop een belangrijk aandeel in de overwinning van FC Augsburg op SV Darmstadt 98. De verdediger tekende bij een 1-0 achterstand voor de gelijkmaker, waarna zijn ploeggenoot Raúl Bobadilla vijf minuten voor tijd het duel besliste (1-2).

Borussia Dortmund won met 0-3 bij SC Freiburg, mede dankzij twee doelpunten van Aubameyang. Bayer Leverkusen verloor thuis met 0-2 van FSV Mainz 05.

Bayern behoudt een voorsprong van vijf punten op Leipzig, nummer drie Dortmund volgt op dertien punten.