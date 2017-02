Bruma en Bazoer zien Wolfsburg verliezen

WOLFSBURG - Jeffrey Bruma en Riechedly Bazoer hebben VfL Wolfsburg vrijdag in eigen stadion zien verliezen van Werder Bremen. De twee Nederlanders bleven allebei de hele wedstrijd op de bank zitten naast trainer Valérien Ismaël. Dankzij twee vroege doelpunten van Serge Gnabry won Werder Bremen met 2-1 in de Volkswagen Arena.

Door ANP - 24-2-2017, 22:33 (Update 24-2-2017, 22:33)

Bruma is normaliter basisspeler bij Wolfsburg, maar de verdediger werd vrijdag gepasseerd. De oud-PSV'er had vorige week met een knullig eigen doelpunt een zware nederlaag bij Borussia Dortmund ingeleid (3-0). Bazoer, in de winterstop overgekomen van Ajax, maakte twee weken geleden zijn debuut in de Bundesliga. Zijn optreden tegen Hoffenheim bleef beperkt tot 45 minuten en sindsdien deed Ismaël geen beroep meer op de middenvelder.

Werder Bremen kwam door de winst in punten gelijk met Wolfsburg. Beide clubs staan maar net boven de degradatiezone.