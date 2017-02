Jong Ajax pakt ook een periodetitel

AMSTERDAM - In navolging van Jong PSV hebben ook de beloften van Ajax een periodetitel veroverd in de Jupiler League. Een gelijkspel vrijdag op sportcomplex De Toekomst tegen FC Eindhoven (1-1) volstond voor Jong Ajax om de Bronzen Stier binnen te halen. VVV-Venlo pakte weliswaar de meeste punten in de derde periode, maar de koploper van de Jupiler League had al een periodetitel op zak.

Door ANP - 24-2-2017, 22:01 (Update 24-2-2017, 22:12)

De Bronzen Stier ging daarom naar Jong Ajax, dat als tweede eindigde in de periodestand. Normaal gesproken levert een periodetitel ook een plek op in de play-offs voor promotie naar de eredivisie, maar de Amsterdamse beloften kunnen niet promoveren. Het play-offticket schuift daarom door naar de reguliere competitie.

Jong PSV had eerder al de eerste periode gewonnen, VVV de tweede. De Venlose ploeg kwam weer een stap dichter bij de titel en rechtstreekse promotie naar de eredivisie door Achilles'29 in De Koel met 4-0 te verslaan. Binnen 25 minuten stond het al 3-0 via treffers van Vito van Crooy, Joey Sleegers en Ralf Seuntjens, Van Crooy maakte kort voor tijd zijn tweede van de avond.

FC Volendam, de eerste concurrent voor VVV in de strijd om promotie, verloor met 1-0 bij NAC Breda. Mounir El Allouchi maakte al na twee minuten het enige doelpunt in het Rat Verlegh-stadion, waar uitbundig carnaval werd gevierd. Het verschil tussen VVV en Volendam liep op tot veertien punten. Jong Ajax en Jong PSV staan tussen beide clubs in. De beloften uit Eindhoven wonnen met 4-1 van RKC Waalwijk, vooral dankzij drie doelpunten van de IJslander Albert Gudmundsson.