Schalke neemt Bentaleb over van Spurs

GELSENKIRCHEN - De Duitse voetbalclub Schalke 04 heeft de Algerijnse international Nabil Bentaleb overgenomen van Tottenham Hotspur. De 22-jarige spelmaker speelt dit seizoen al op huurbasis in Gelsenkirchen. De clubs bereikten vrijdag een akkoord over een definitieve overgang.

Door ANP - 24-2-2017, 18:22 (Update 24-2-2017, 18:22)

De Algerijn ondertekende bij Schalke een contract voor vier jaar, dat komende zomer ingaat. ,,Nabil is met zijn creativiteit een aanwinst voor onze ploeg'', zei de Duitse trainer Markus Weinzierl.

Bentaleb speelde de afgelopen drie jaar bijna vijftig wedstrijden in de Premier League voor Tottenham Hotspur. De Algerijn, die met zijn land van de partij was op het WK van 2014 in Brazilië, besloot vanwege de grote concurrentie echter te vertrekken uit Londen.